Россиянам раскрыли способы сэкономить на «коммуналке»

Эксперт по жилью Федорова: Льготы и субсидии помогают сэкономить на ЖКХ 30-50 %

Индивидуальные приборы учета — самый очевидный способ снизить платежи за «коммуналку». Как еще можно сэкономить на ЖКХ без махинаций и не в ущерб самому себе, «Газете.Ru» рассказала эксперт в сфере недвижимости, гендиректор УК «ТЕРРА» Юлия Федорова.

Размеры платежей, начисляемых по нормативу, всегда превышают реальные объемы потребления. Как показывает статистика, установка счетчиков позволяют уменьшить расходы на холодную и горячую воду на 20-40 процентов. Если в квартире мало проживающих, разница становится еще больше, отметила Федорова. В этом случае важно лишь регулярно передавать показания счетчиков, иначе расчет уйдет обратно в норматив, и вовремя проводить поверку. Дата поверки указана в паспорте оборудования, также сведения можно уточнить в управляющей компании или товариществе собственников.

Также сэкономить можно за счет общедомового прибора учета тепла и терморегуляторов. Последние не уменьшают плату напрямую, а позволяют не «перетапливать» помещения, пояснила эксперт. За сезон благодаря терморегуляторам можно уменьшить платеж на 10-15 процентов.

Двухтарифный или трехтарифный счетчик электричества эффективен не во всех случаях. Если электроприборами — стиральной машиной, посудомойкой или бойлером — вы пользуетесь активнее вечером и ночью, то экономия составит порядка 15-25 процентов. Если же в основном электроэнергию вы потребляете днем, пользы от таких приборов учета не будет, подчеркнула Федорова.

Также можно пересмотреть объем услуг, внесенных в платежку, на общем собрании жильцов, обсудить периодичность работ либо заменить подрядчика. За счет этого ежемесячные расходы на «коммуналку» можно уменьшить на сотни рублей. «Те дома, где жители вовлечены, считают деньги и работают вместе с управляющей компанией, почти всегда платят меньше и живут комфортнее», — объяснила собеседница издания. Пени, судебные расходы и исполнительские сборы в случае затягивания с платежами также говорят о финансовой безграмотности потребителя. Если оплатить счет в срок невозможно, следует подумать о рассрочке.

Куда менее популярный, но эффективный способ сэкономить на ЖКУ — это льготы и субсидии. Такая возможность доступна не только пенсионерам. Закон предполагает льготы на коммунальные платежи в том числе тем семьям, где такие счета превышают установленную долю дохода. Благодаря этому уменьшить траты на «коммуналку» можно на 30-50 процентов, поделилась Федорова.

Сэкономить на электричестве можно также, заменив лампы накаливания на светодиодные. Таким образом за год можно заплатить за ЖКУ на 5 тысяч рублей меньше.