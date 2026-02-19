Реклама

17:31, 19 февраля 2026Мир

Макрон захотел решить вопросы с Трампом перед своим уходом

Bloomberg: Макрон хочет решить трудные вопросы в отношениях с США на саммите G7
Виктория Кондратьева
Фото: Yoan Valat / Pool via Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет решить трудные вопросы в отношениях с США на саммите «Большой семерки» (G7), который станет для него последним крупным событием перед уходом с поста. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

По данным неназванного французского чиновника, французский лидер полон решимости напрямую решать сложные вопросы в отношениях с Вашингтоном. Собеседник агентства добавил, что Макрон рассматривает саммит G7 как возможность для этого.

Агентство также приводит заявление самого Макрона, сделанное перед журналистами. В нем французский лидер отметил, что правительства двух стран должны «взять на себя ответственность», в связи с чем он намерен встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее Макрон заявил, что излишняя самоуверенность не раз приводила его к серьезным просчетам в принятии решений.

