Макрон пожаловался на излишнюю самоуверенность

Макрон: Когда я был слишком самоуверен, я совершал большие ошибки

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что излишняя самоуверенность не раз приводила его к серьезным просчетам в принятии решений. Его слова передает Politico.

«Каждый раз, когда я был слишком самоуверен, я совершал ошибки, большие ошибки», — сказал французский лидер.

Ранее Макрон назвал свободу слова «полным дерьмом», сославшись на то, что ей пользуются экстремистские политические силы с целью манипуляции общественным сознанием.

После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что внесла высказывание французского лидера в «личный рейтинг откровений». Она уточнила, что первое место в ее рейтинге занимают признания экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель и бывшего президента Франции Франсуа Олланда, заявлявших об отсутствии намерений соблюдать Минские соглашения, а второе — слова певицы Аллы Пугачевой о ее браке с Филиппом Киркоровым.