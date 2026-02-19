Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:36, 19 февраля 2026Мир

Макрон пожаловался на излишнюю самоуверенность

Макрон: Когда я был слишком самоуверен, я совершал большие ошибки
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Kevin Coombs / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что излишняя самоуверенность не раз приводила его к серьезным просчетам в принятии решений. Его слова передает Politico.

«Каждый раз, когда я был слишком самоуверен, я совершал ошибки, большие ошибки», — сказал французский лидер.

Ранее Макрон назвал свободу слова «полным дерьмом», сославшись на то, что ей пользуются экстремистские политические силы с целью манипуляции общественным сознанием.

После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что внесла высказывание французского лидера в «личный рейтинг откровений». Она уточнила, что первое место в ее рейтинге занимают признания экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель и бывшего президента Франции Франсуа Олланда, заявлявших об отсутствии намерений соблюдать Минские соглашения, а второе — слова певицы Аллы Пугачевой о ее браке с Филиппом Киркоровым.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Прибыли за крупными птицами». У западных границ Украины заметили несколько санитарных самолетов. За кем они могли прилетать?

    В России с 1 марта возьмутся за беременных на федеральном уровне

    Россию захватил суперзаразный штамм ковида

    США могут заключить с Россией договор и снять санкции. Что они хотят взамен?

    Суд огласил решение по вопросу ужесточения наказания забравшему деньги у Долиной курьеру

    Украине предрекли летние проблемы с электроэнергией

    Терроризирующий Москву циклон сняли из космоса

    В России заявили об эвакуации 200 офицеров НАТО в состоянии комы из Украины

    Медведев назвал условие возвращения в Россию иностранных компаний

    В РПЦ назвали вырождающийся регион России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok