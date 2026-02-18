Захарова удивилась откровению Макрона о свободе слова

Захарова внесла заявление Макрона о свободе слова в личный рейтинг откровений

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале с иронией прокомментировала заявление президента Франции Эммануэля Макрона, назвавшего свободу слова «полным дерьмом». Дипломат отметила, что внесла высказывание французского лидера в «личный рейтинг откровений».

«Многие догадывались об этой тайне Эммануэля, которая заняла третье место в моем личном рейтинге откровений. (...) Надеюсь, что Макрон на этом признании не остановится», — написала она.

Захарова уточнила, что первое место в ее рейтинге занимают признания экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель и бывшего президента Франции Франсуа Олланда, заявлявших об отсутствии намерений соблюдать Минские соглашения, а второе — слова певицы Аллы Пугачевой о ее браке с Филиппом Киркоровым.

Ранее Макрон назвал свободу слова «полным дерьмом», сославшись на то, что ей пользуются экстремистские политические силы с целью манипуляции общественным сознанием.