Макрон: Свобода слова является полным дерьмом

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал свободу слова «полным дерьмом», сославшись, что ей пользуются экстремистские политические силы с целью манипуляции общественным сознанием. Об этом сообщает портал Clash Report в своем аккаунте социальной сети Х.

«Свобода слова — это полное дерьмо, если никто не знает, как вас направляют в рамках этой так называемой свободы слова. Особенно когда вас пытаются направить от одной ненавистнической речи к другой», — заявил французский лидер.

Макрон добавил, что он хочет подобными ограничительными мерами избежать «расистских и ненавистнических высказываний», чтобы поддерживать общественный порядок.

2 февраля прошлого года американская журналистка Кэндис Оуэнс опубликовала первую часть расследования о якобы смене пола (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) Брижит Макрон — жены президента Франции Эммануэля Макрона. По ее словам, супругой Макрона на самом деле является Жан-Мишель Тронье, родной брат Брижит, присвоивший себе ее личность.

Это стало поводом для множества слухов о личной жизни французского лидера. 18 июля прошлого года суд решил оправдать по делу о клевете двух женщин, Амандин Рой и Наташу Рей, которые ранее распространяли слухи о жене Макрона и ее «развращении мужа». По данным британской газеты Daily Mail, Брижит Макрон «впала в отчаяние» после того, как узнала вердикт.