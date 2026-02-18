Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:16, 18 февраля 2026Мир

Макрон назвал свободу слова «полным дерьмом»

Макрон: Свобода слова является полным дерьмом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nicolas Economou / NurPhoto via Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал свободу слова «полным дерьмом», сославшись, что ей пользуются экстремистские политические силы с целью манипуляции общественным сознанием. Об этом сообщает портал Clash Report в своем аккаунте социальной сети Х.

«Свобода слова — это полное дерьмо, если никто не знает, как вас направляют в рамках этой так называемой свободы слова. Особенно когда вас пытаются направить от одной ненавистнической речи к другой», — заявил французский лидер.

Макрон добавил, что он хочет подобными ограничительными мерами избежать «расистских и ненавистнических высказываний», чтобы поддерживать общественный порядок.

2 февраля прошлого года американская журналистка Кэндис Оуэнс опубликовала первую часть расследования о якобы смене пола (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) Брижит Макрон — жены президента Франции Эммануэля Макрона. По ее словам, супругой Макрона на самом деле является Жан-Мишель Тронье, родной брат Брижит, присвоивший себе ее личность.

Это стало поводом для множества слухов о личной жизни французского лидера. 18 июля прошлого года суд решил оправдать по делу о клевете двух женщин, Амандин Рой и Наташу Рей, которые ранее распространяли слухи о жене Макрона и ее «развращении мужа». По данным британской газеты Daily Mail, Брижит Макрон «впала в отчаяние» после того, как узнала вердикт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия и США обсуждают «величайшую сделку» по снятию санкций и освоению Сибири. Зеленский называл ее «пакетом Дмитриева»

    Как получить алименты с отца, у которого «ничего нет». Отвечают юристы

    Самолет Malaysia Airlines «растворился» в небе. Самые интересные версии его судьбы

    Буданов прокомментировал переговоры в Женеве

    В России нашли способ укреплять десны без операции

    Макаревич заработает миллионы в День защитника Отечества

    Сменившая имидж певица Глюкоза заявила о желании сделать пластику

    СК заинтересовался выдачей российским семьям земли на скотомогильнике

    Индия решит судьбу российских страховых компаний

    Стал известен первый полуфиналист хоккейного турнира на Олимпиаде-2026

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok