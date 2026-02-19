Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:28, 19 февраля 2026Забота о себе

Россиянам перечислили указывающие на проблемы с печенью симптомы

Онколог Ивашков призвал проверить печень при наличии тяжести в правом подреберье
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: David Tadevosian / Shutterstock / Fotodom

Онколог Владимир Ивашков заявил, что печень никогда не болит, поскольку в ней отсутствуют болевые рецепторы. На своем YouTube-канале он перечислил россиянам симптомы, указывающие на проблемы с этим органом.

По словам Ивашкова, проверить печень необходимо при наличии желтушности кожи и белков глаз. «Это билирубин, который печень перестала перерабатывать», — пояснил он.

Материалы по теме:
Сырая печенка на завтрак и маски из менструальной крови. На какие дикости люди шли в 2022 году ради красоты и здоровья
Сырая печенка на завтрак и маски из менструальной крови.На какие дикости люди шли в 2022 году ради красоты и здоровья
28 декабря 2022
«Они наши главные друзья и враги» Как россияне подсели на поедание ядовитых грибов — микродозинг мухоморов
«Они наши главные друзья и враги»Как россияне подсели на поедание ядовитых грибов — микродозинг мухоморов
11 мая 2022

Также, продолжил специалист, должны насторожить темная моча и светлый кал. Среди других признаков он выделил тяжесть в правом подреберье и увеличение живота. При наличии перечисленных симптомов Ивашков призвал не прибегать к чистке печени, а обратиться к врачу, который назначит УЗИ и анализы крови.

Ранее терапевт Надежда Чернышова заявила, что в России увеличилось число случаев цирроза. Причиной тому, считает она, является ожирение и злоупотребление алкоголем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опального младшего брата короля Карла III арестовали

    В России с 1 марта возьмутся за беременных на федеральном уровне

    Россию захватил суперзаразный штамм ковида

    Названы два последствия возможной войны США и Ирана

    Число активных кредиток в России упало до минимума

    Россиянам перечислили указывающие на проблемы с печенью симптомы

    В России объяснили срочный прилет воздушного госпиталя к границе Украины

    Агрессивный пассажир самолета начал избивать попутчиков, сорвал рейс и попал на видео

    В Кремле оценили ситуацию вокруг Ирана

    Российский Ту-22М3 назвали самолетом завтрашнего дня

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok