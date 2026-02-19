Россиянам перечислили указывающие на проблемы с печенью симптомы

Онколог Ивашков призвал проверить печень при наличии тяжести в правом подреберье

Онколог Владимир Ивашков заявил, что печень никогда не болит, поскольку в ней отсутствуют болевые рецепторы. На своем YouTube-канале он перечислил россиянам симптомы, указывающие на проблемы с этим органом.

По словам Ивашкова, проверить печень необходимо при наличии желтушности кожи и белков глаз. «Это билирубин, который печень перестала перерабатывать», — пояснил он.

Также, продолжил специалист, должны насторожить темная моча и светлый кал. Среди других признаков он выделил тяжесть в правом подреберье и увеличение живота. При наличии перечисленных симптомов Ивашков призвал не прибегать к чистке печени, а обратиться к врачу, который назначит УЗИ и анализы крови.

Ранее терапевт Надежда Чернышова заявила, что в России увеличилось число случаев цирроза. Причиной тому, считает она, является ожирение и злоупотребление алкоголем.