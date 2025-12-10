Реклама

20:42, 10 декабря 2025

Россиян предупредили о буме цирроза

Терапевт Чернышова: Циррозом в России болеют все чаще
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom  

Терапевт Надежда Чернышова заявила, что у россиян все чаще диагностируют цирроз печени. О буме этого заболевания в стране она предупредила в беседе с Life.ru.

«Это реальный бум цирроза, им болеют все чаще и чаще, за последний год особенно. (...) Количество больных циррозом печени увеличилось не только в России, но у нас эти причины в основном связаны с образом жизни», — рассказала Чернышова.

Врач объяснила, что основные причины этого заболевания — это не только злоупотребление алкоголем, но и ожирение, сахарный диабет, а также несвоевременное выявление гепатита или отказ от лечения. В материале добавляется, что цирроз может быть и лекарственным — он развивается, если человек злоупотребляет некоторыми препаратами. Кроме того, существуют аутоиммунные формы.

Единственным методом профилактики этого опасного заболевания медики считают здоровый образ жизни, особенно отказ от алкоголя и переедания.

Ранее гастроэнтеролог, гепатолог Александр Андреев предупредил о вреде отказа от кисломолочных продуктов без медицинских показаний. По его словам, отсутствие этих продуктов в рационе может негативно сказаться на работе кишечника.

    Обсудить
