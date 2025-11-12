Забота о себе
12:33, 12 ноября 2025Забота о себеЭксклюзив

Врач дал совет считающим молоко вредным россиянам

Врач Андреев: Взрослым людям не стоит отказываться от молочных продуктов
Наталья Обрядина1

Фото: FotoDuets / Shutterstock / Fotodom

Отказ от молочных и кисломолочных продуктов без объективных медицинских показаний не только не приносит пользы, но и иногда вредит здоровью, заявил гастроэнтеролог, гепатолог «СМ-Клиника» в Санкт-Петербурге Александр Андреев. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, чем полезны эти продукты, и дал совет россиянам, которые считают их опасными.

Врач отметил, что молочные продукты содержат много белка, ценных витаминов и микроэлементов, в том числе витамины D, A, E, PP и группы B. Кроме того, молоко, творог, кефир и сыры также содержат много кальция, необходимого для поддержания прочности костей, профилактики остеопороза, нормальной работы мышц и нервной системы.

«Отдельного внимания заслуживают кисломолочные продукты, отказ от которых может негативно сказаться на работе кишечника, пищеварительных процессах и работе иммунной системы», — предупредил Андреев.

Врач посоветовал взрослым людям исключать из рациона молочные продукты только при наличии четких показаний, основное из которых — непереносимость лактозы. К другим показаниям врач отнес аллергию на молоко и молочные продукты.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупредила о возможном вреде появившихся в России десертов со вкусом шампанского. По ее словам, чаще всего он связан не с ароматизаторами, а с обилием насыщенных жиров в составе выпечки.

