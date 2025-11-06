Забота о себе
Россиян предупредили о вреде популярных десертов со вкусом шампанского

Врач Кашух: Десерты со вкусом шампанского вредны из-за обилия жиров в составе
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Zoran Temelkov / Shutterstock / Fotodom

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупредила о возможном вреде появившихся в России десертов со вкусом шампанского. Ее слова опубликовало издание РИАМО.

По словам врача, эти популярные десерты не содержат алкоголя — вкус и аромат игристого вина в них воспроизводится с помощью ароматизаторов. Она подчеркнула, что, если производитель соблюдает установленные нормы изготовления, такие начинки считаются безопасными.

Однако в случае, если подобные продукты присутствуют в рационе каждый день, это может привести к повышенной нагрузке на пищеварение, предупредила Кашух. Но такой риск чаще всего связан не с ароматизаторами, а с обилием насыщенных жиров в составе выпечки. «Например, при регулярном употреблении нескольких круассанов в день может возникать чувство тяжести или изжога. Кроме того, из-за высокой калорийности такие десерты могут вытеснять из рациона другие важные группы продуктов — питание становится однообразным и не восполняет потребности организма», — подытожила врач.

Ранее гастроэнтеролог Ольга Помойнецкая заявила, что любители овсянки на завтрак могут извлечь из нее максимальную пользу, если прислушаются к нескольким советам. Она призвала выбирать овсяные хлопья исключительно долгой варки.

