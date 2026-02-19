Российская актриса возмутилась требованием проходить пробы в кино

Актриса Марина Александрова обиделась на режиссеров, вызывающих ее на пробы

Российская актриса Марина Александрова обратилась к режиссерам с просьбой не приглашать ее на пробы. Эмоциональный пост артистка опубликовала в своем аккаунте в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя актриса напомнила, что в ее карьере было более 50 фильмов, среди которых — работы с великими артистами Николаем Караченцовым и Михаилом Ульяновым. Поэтому ей непонятно, зачем проходить кастинги с «пустыми и бесполезными сценами».

«Я не хочу доказывать какому-то продюсеру с платформы, что не покупала диплом, чтобы потом неподготовленный режиссер посмотрел, а продюсеры сказали бы: "Не удивила"», — написала Александрова.

