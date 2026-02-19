Реклама

Культура
20:32, 19 февраля 2026

Российская актриса возмутилась требованием проходить пробы в кино

Актриса Марина Александрова обиделась на режиссеров, вызывающих ее на пробы
Ольга Коровина

Фото: Lantyukhov Sergey / Globallookpress.com

Российская актриса Марина Александрова обратилась к режиссерам с просьбой не приглашать ее на пробы. Эмоциональный пост артистка опубликовала в своем аккаунте в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя актриса напомнила, что в ее карьере было более 50 фильмов, среди которых — работы с великими артистами Николаем Караченцовым и Михаилом Ульяновым. Поэтому ей непонятно, зачем проходить кастинги с «пустыми и бесполезными сценами».

«Я не хочу доказывать какому-то продюсеру с платформы, что не покупала диплом, чтобы потом неподготовленный режиссер посмотрел, а продюсеры сказали бы: "Не удивила"», — написала Александрова.

Ранее режиссер Сарик Андреасян заявил, что не считает нужным оправдываться за частое участие супруги Лизы Моряк в его проектах, поскольку «пул любимых артистов» есть у каждого режиссера. Он подчеркнул, что во время работы над фильмами воспринимает Моряк как актрису, а не как жену.

