В России на сотни тысяч упала цена на популярный кроссовер

Производитель BAIC X55 снизил цену кроссовера 2025 года на 730 тысяч рублей

В России резко подешевела одна версия популярного кроссовера BAIC X55. В ходе мониторинга актуальных цен выяснилось, что стоимость комплектации Luxury 2025 модельного года была снижена на 730 950 рублей, сообщают «Автоновости дня». Теперь покупка этого варианта исполнения обойдется в 2,6 миллиона рублей.

Две другие доступные комплектации модели сохранили прежние цены. Так, базовая версия Comfort стоит 2,5 миллиона рублей, а топовая Elite — 2,7 миллиона.

Модификация Luxury отличается от базовой версии расширенным списком опций. В оснащение входят электропривод скрытых дверных ручек и рейлинги на крыше. Для комфорта пассажиров предусмотрены панорамная крыша со стеклянным верхом и контурная подсветка в салоне. Есть электропривод пятой двери с функцией бесконтактного открывания, подогрев рулевого колеса, передние боковые подушки безопасности и многое другое.

Автомобиль оснащен полуторалитровым бензиновым турбодвигателем, мощность которого составляет 177 лошадиных сил. Мотор работает в паре с семиступенчатой преселективной роботизированной коробкой передач.

Напомним, что серийное производство переднеприводного кроссовера BAIC X55 стартовало в августе 2023 года на заводе «Автотор» в Калининграде.

Ранее стало известно, что по средней стоимости автомобили в России вошли в пятерку самых дорогих в мире, обогнав Германию, Австралию и страны Юго-Восточной Азии.