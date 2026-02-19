Высокопоставленный генерал США нанес неожиданный визит в одну страну

Reuters: Глава ВС США Донован совершил неожиданный визит в Венесуэлу

Глава американских Вооруженных сил (ВС) в Латинской Америке генерал Фрэнсис Донован и высокопоставленный чиновник Пентагона Джозеф Хумире совершили неожиданный визит в Венесуэлу для проведения переговоров по вопросам безопасности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американские официальные лица.

Как отмечает издание, это первая поездка военной делегации США с тех пор, как в прошлом месяце американские войска в ходе военной операции захватили бывшего венесуэльского лидера Николаса Мадуро и доставили его в Нью-Йорк, где ему предъявлены обвинения в наркотрафике.

Правительство Венесуэлы сообщило, что военная делегация США встретилась с временным президентом страны Делси Родригес, министром обороны Владимиром Падрино и министром внутренних дел Диосдадо Кабельо. Стороны договорились о совместной борьбе с наркотрафиком, терроризмом и миграцией.

Ранее стало известно, что на захват Мадуро и его супруги США потратили почти три миллиарда долларов. Эта сумма была потрачена на проведение всей военной операции в Карибском бассейне.