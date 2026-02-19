Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:35, 19 февраля 2026Мир

Высокопоставленный генерал США нанес неожиданный визит в одну страну

Reuters: Глава ВС США Донован совершил неожиданный визит в Венесуэлу
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: U.S. Southern Command / Reuters

Глава американских Вооруженных сил (ВС) в Латинской Америке генерал Фрэнсис Донован и высокопоставленный чиновник Пентагона Джозеф Хумире совершили неожиданный визит в Венесуэлу для проведения переговоров по вопросам безопасности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американские официальные лица.

Как отмечает издание, это первая поездка военной делегации США с тех пор, как в прошлом месяце американские войска в ходе военной операции захватили бывшего венесуэльского лидера Николаса Мадуро и доставили его в Нью-Йорк, где ему предъявлены обвинения в наркотрафике.

Правительство Венесуэлы сообщило, что военная делегация США встретилась с временным президентом страны Делси Родригес, министром обороны Владимиром Падрино и министром внутренних дел Диосдадо Кабельо. Стороны договорились о совместной борьбе с наркотрафиком, терроризмом и миграцией.

Ранее стало известно, что на захват Мадуро и его супруги США потратили почти три миллиарда долларов. Эта сумма была потрачена на проведение всей военной операции в Карибском бассейне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мерц рассказал о сроках завершения конфликта на Украине

    Эстония допустила размещение у себя ядерного оружия. Ей пообещали «уничтожение»

    В России начали готовить армию нового поколения

    Участник СВО записал обращение после скандала из-за фейковой награды военкора «Ахмата»

    В Крыму отреагировали на заявление правнучки Хрущева о полуострове

    Telegram ввел один запрет для пользователей

    На востоке Украины обесточена крупнейшая котельная

    В Израиле обрушились на Такера Карлсона с обвинениями из-за лжи о задержании

    Высокопоставленный генерал США нанес неожиданный визит в одну страну

    Названа приводящая к быстрому оргазму у мужчин и женщин поза

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok