Раскрыты последствия массированной атаки на регион России

Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область полусотней беспилотников за сутки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область полусотней беспилотников за сутки. Последствия массированного налета раскрыл глава российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Больше всего дронов было выпущено по Краснояружскому округу, в частности, по населенным пунктам Задорожный, Красная Яруга, Прилесье, Колотиловка и Илек-Пеньковка. Были совершены атаки 29 беспилотников, 6 из которых сбиты и подавлены. Кроме того, в этом районе были зафиксированы три обстрела ВСУ, в ходе которых было выпущено 12 боеприпасов.

Еще 16 беспилотников было выпущено по Грайворонскому округу, 6 из них сбили. В результате атаки FPV-дрона на автомобиль ранены три человека. Мужчину и женщину госпитализировали, еще одного пострадавшего отпустили на амбулаторное лечение. Повреждено четыре частных дома и семь машин россиян.

Еще один человек пострадал в результате детонации FPV-дрона в Борисовском округе. У него диагностировали баротравму, слепые осколочные ранения лица, рук и ног. «Помощь оказана, от предложенной госпитализации отказался», — пояснил Гладков.

Ранее сообщалось, что в ночь на 20 февраля Украина попыталась ударить по регионам России 149 беспилотными летательными аппаратами. Все уничтоженные беспилотники относились к самолетному типу.