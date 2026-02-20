Украина попыталась ударить по регионам России 149 беспилотными аппаратами

В ночь с 19 на 20 февраля Украина попыталась ударить по регионам России 149-ю беспилотными летательными аппаратами. Эти подробности массированного налета раскрыли в российском Министерстве обороны.

По сообщению оборонного ведомства, атаке подверглись пять регионов страны — Брянская, Ростовская и Белгородская области, а также Республика Крым и Краснодарский край. Кроме того, беспилотные аппараты были сбиты над Черным и Азовским морями. Больше всего дронов — 57 единиц было уничтожено над Брянской областью.