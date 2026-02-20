Реклама

Россия
04:37, 20 февраля 2026Россия

Серия взрывов прогремела в Краснодарском крае

Серия взрывов прогремела в пригороде Краснодара и в Северском районе Кубани
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Global Look Press

Серия взрывов прогремела в пригороде Краснодара и в Северском районе Кубани. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Жители региона рассказали, что около 3:40 по московскому времени в южной части Краснодара и в Северском районе раздалось около пяти взрывов. Кроме того, были замечены яркие вспышки в небе.

По предварительным данным, российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожает украинские дроны на подлете к городу. «Также о громких звуках пишут жители ПГТ Яблоновский», — говорится в сообщении.

Ранее в Сочи прогремели мощные взрывы на фоне атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

