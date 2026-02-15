В двух российских городах прогремели мощные взрывы

Shot: В Адлере и Сочи прогремели мощные взрывы на фоне атаки ВСУ

В Сочи и Адлере прогремели мощные взрывы на фоне воздушной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам местных жителей, взрывы начали раздаваться вечером в субботу, 14 февраля, и звучат до сих пор. Отмечается, что наиболее громкие взрывы были слышны в Адлере — от них задрожали стекла в окнах, а у некоторых машин сработала сигнализация.

По данным Shot, средства противовоздушной обороны (ПВО) уже сбили десятки воздушных целей. Информация о разрушениях и пострадавших пока не поступала.

Ранее официальный представитель Росавиации сообщил о введении временных ограничений в аэропорту Сочи. В целях безопасности воздушная гавань приостановила прием и отправку рейсов.