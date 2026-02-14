Аэропорт Сочи временно закрыли

Росавиация: В аэропорту Сочи ограничили полеты ради безопасности

В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на полеты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Воздушная гавань приостановила прием и отправку рейсов. Как уточнил представитель ведомства, это необходимо для обеспечения безопасности полетов.

Накануне стало известно, что десятки рейсов задержали в аэропортах Москвы из-за непогоды. По данным издания Baza, во Внуково 21 самолет не смог взлететь, а в Шереметьево выбились из расписания 12 рейсов на вылет и 18 на прилет.