Десятки рейсов задержали в аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово

Десятки рейсов задержали в аэропортах Москвы из-за непогоды 13 февраля. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Уточняется, что во Внуково 21 самолет не смог взлететь, а десять — принять пассажиров. В Шереметьево выбились из расписания 12 рейсов на вылет и 18 на прилет. В Домодедово задерживаются 12 самолетов, а еще семь не могут приземлиться.

Ранее сообщалось, что с начала новой волны снегопадов в Москве выпало 15 процентов месячной нормы осадков. В пятницу, 13-го числа, в столице, по прогнозам метеоролога, должно выпасть еще 4-5 миллиметров осадков.