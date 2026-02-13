Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:31, 13 февраля 2026Путешествия

Десятки рейсов задержали в аэропортах Москвы

Десятки рейсов задержали в аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Десятки рейсов задержали в аэропортах Москвы из-за непогоды 13 февраля. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Уточняется, что во Внуково 21 самолет не смог взлететь, а десять — принять пассажиров. В Шереметьево выбились из расписания 12 рейсов на вылет и 18 на прилет. В Домодедово задерживаются 12 самолетов, а еще семь не могут приземлиться.

Ранее сообщалось, что с начала новой волны снегопадов в Москве выпало 15 процентов месячной нормы осадков. В пятницу, 13-го числа, в столице, по прогнозам метеоролога, должно выпасть еще 4-5 миллиметров осадков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России нашли спасение от украинских дронов «Баба-яга»

    Многие китайские автобренды собрались «на выход» из России

    «Квартира напоминает бункер». Чем занят и как сейчас живет богатейший сектант России

    Чудом оставшаяся в живых женщина рассказала о видении Иисуса в решающий момент

    Мужчина предстанет перед судом в Москве после группового изнасилования девушки

    Пошлины Трампа оказались слишком сложны для его чиновников

    Вербовщицы Эпштейна обсуждали «рыбалку» на несовершеннолетних в постсоветской стране

    Внешний госдолг России вырос до максимума за 20 лет

    Жителям российского приграничья посоветовали отказаться от камуфляжа по одной причине

    Адриана Лима похвасталась фигурой в нижнем белье для модной съемки Victoria’s Secret

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok