Полицейские переоделись во льва ради поимки неуловимого вора

В Таиланде полицейские в костюме льва поймали неуловимого вора

В Таиланде полиция арестовала неуловимого вора, подкараулив его на праздновании Китайского Нового года в специальном костюме. Об этом сообщает Associated Press.

Арестованного 33-летнего мужчину обвинили в том, что он обокрал дом руководителя бангкокской полиции. Он несколько раз пытался его взломать и после удачной попытки вынес из него вещи, общую стоимость которых оценивают в два миллиона бат (4,9 миллиона рублей). Среди украденного были ценные буддийские артефакты, в том числе две 30-сантиметровые статуэтки Будды.

Полицейские идентифицировали вора как известного преступника по прозвищу Джоджо-вне-закона. Они несколько раз тщетно пытались поймать его и в конце концов решили действовать хитрее. Полицейские выяснили, что мужчина часто посещает храм в бангкокском районе Нонтхабури. Они предложили, что он придет в храм в честь праздника, и устроили засаду. Чтобы не вызывать подозрений, они переоделись во льва.

Традиционно в костюме льва выступают два танцора. Один из них управляет головой льва, а второй — оставшимися частями тела. Слаженно двигаясь, они танцуют под бой барабанов и тарелок.

В таком виде полицейским удалось подобраться к Джоджо. На видео попал момент, когда один из них снял с себя голову льва и бросился на вора. Полицейский повалил преступника на землю и его коллега смог того задержать.

Джоджо признался, что воровал ради наркотиков и азартных игр. Выяснилось, что ранее его уже судили за кражи со взломом и преступления, связанные с наркотиками.

Ранее сообщалось, что в Таиланде полицейскому пришлось переодеться в костюм «сексуального рестлера», чтобы поймать преступника. Маскировка помогла ему задержать китайского туриста, который приехал в Бангкок и изнасиловал женщину на свидании.