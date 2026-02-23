Россиянкам назвали способы улучшить состояние волос во время отопительного сезона

Стилист Аванесов: Маски с авокадо улучшат состояние волос в отопительный сезон

Топ-стилист бьюти-пространства «Шевелюр» Александр Аванесов назвал способы улучшить состояние волос во время отопительного сезона. Комментарий специалиста поступил в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь, эксперт посоветовал в уходе за волосами использовать мягкие увлажняющие шампуни и кондиционеры. Кроме того, раз в одну-две недели стоит применять интенсивные маски, в составе которых присутствуют гиалуроновая кислота, а также масла авокадо, арганы и кокоса.

Вдобавок Аванесов призвал читательниц не увлекаться чрезмерным очищением, поскольку это может привести к большей сухости и ломкости прядей. Данные проблемы также может вызвать мытье головы горячей водой. «Избегайте слишком горячей воды, поскольку она вымывает из волос их естественную защиту и усиливает пушение. Однако в конце мытья головы можно выполнить прохладное ополаскивание — это поможет сгладить структуру волоса и уменьшить его завивание», — пояснил эксперт.

В заключение собеседник издания уточнил, что сохранить здоровый внешний вид волос в отопительный сезон также помогут несмываемые средства, головные уборы с сатиновой подкладкой и сушка феном на средней скорости.

