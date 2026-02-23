Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:34, 23 февраля 2026ЦенностиЭксклюзив

Россиянкам назвали способы улучшить состояние волос во время отопительного сезона

Стилист Аванесов: Маски с авокадо улучшат состояние волос в отопительный сезон
Мария Винар

Фото: Natallia Ploskaya / Shutterstock / Fotodom

Топ-стилист бьюти-пространства «Шевелюр» Александр Аванесов назвал способы улучшить состояние волос во время отопительного сезона. Комментарий специалиста поступил в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь, эксперт посоветовал в уходе за волосами использовать мягкие увлажняющие шампуни и кондиционеры. Кроме того, раз в одну-две недели стоит применять интенсивные маски, в составе которых присутствуют гиалуроновая кислота, а также масла авокадо, арганы и кокоса.

Вдобавок Аванесов призвал читательниц не увлекаться чрезмерным очищением, поскольку это может привести к большей сухости и ломкости прядей. Данные проблемы также может вызвать мытье головы горячей водой. «Избегайте слишком горячей воды, поскольку она вымывает из волос их естественную защиту и усиливает пушение. Однако в конце мытья головы можно выполнить прохладное ополаскивание — это поможет сгладить структуру волоса и уменьшить его завивание», — пояснил эксперт.

В заключение собеседник издания уточнил, что сохранить здоровый внешний вид волос в отопительный сезон также помогут несмываемые средства, головные уборы с сатиновой подкладкой и сушка феном на средней скорости.

В январе стилисты Евгения Дубчак и Павел Бугреев перечислили россиянам головные уборы, которые щадят волосы зимой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

    Россияне накопили чудовищно много денег. Это может сломать экономику

    Дерипаска дал тревожный прогноз о российской экономике

    Россиянин сделал ставку на футбольные матчи с коэффициентом 850 и выиграл

    Россиянкам назвали способы улучшить состояние волос во время отопительного сезона

    Глава центра по борьбе с наркозависимостью и депрессией избил мать, будучи пьяным

    Найдено секретное место хранения фото и компьютеров Эпштейна

    В России объяснили страх Зеленского перед 23 Февраля

    В Венгрии назвали условие поддержки пакета санкций против России

    Под Москвой мужчина сорвался с девятого этажа при попытке спуститься по простыням

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok