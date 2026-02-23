Реклама

Возможную операцию США в Иране сравнили с одним прошлым конфликтом

Полковник ВВС Турции Сефа: США не будут повторять в Иране операцию в Ираке
Виктория Кондратьева
Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Армия США вряд ли будет повторять в Иране наземную операцию в Ираке 2003 года. Об этом рассказал бывший военный атташе Турции, полковник Военно-воздушных сил (ВВС) страны в отставке Ихсан Сефа, передает РИА Новости.

«Я не ожидаю, что США, как в Ираке, проведут наземную операцию против Ирана», — подчеркнул он.

По словам эксперта, президент США Дональд Трамп может планировать нанесение ограниченных ударов по иранской территории. Это будет необходимо лишь для ослабления Ирана и усиления американской позиции на переговорах. Наземное же вторжение в Иран потребует значительно больших ресурсов и может привести к серьезным геополитическим рискам, считает полковник.

Ранее Ихсан Сефа назвал Турцию эффективной площадкой для российско-украинских переговоров. Он также указал, что руководство Турции хочет учитывать позицию России в рамках переговорного процесса.

