В российском городе почти две сотни домов остались без тепла на два дня

В Хабаровске жители почти 200 домов сидят без отопления второй день

В Хабаровске тысячи людей вторые сутки сидят без тепла и горячей воды. Ситуацией заинтересовались в Следственном комитете, передает пресс-служба краевого управления ведомства.

Подачу ресурса остановили из-за аварии на одной из тепломагистралей. В зону отключения попали 207 объектов, включая 9 детских садов, 3 школы, 119 многоквартирных и 40 частных домов. О перебоях с теплоснабжением сообщалось на улицах Тихоокеанской, Известковой, Даниловского, Трехгорной, Шелеста, Фоломеева и Бондаря. В целом без воды остались порядка 18 тысяч горожан. На следующий день после аварии батареи остыли в домах на улицах Стрельникова и Уборевича, где располагаются еще 77 объектов, в том числе 3 детских сада и 9 медучреждений. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Отключение коснулось и Тихоокеанского государственного университета. Вдобавок в студгородке прорвало трубу: его территорию затопило, размыло грунт и асфальт. В связи с аварией студентов отправили на дистанционное обучение, а проживающим в общежитии выдали дополнительные одеяла.

К утру 24 февраля, по информации издания PROKHAB.RU, коммунальщики завершили ремонтные работы на теплосетях. Ожидается скорое возобновление отопления.

23 февраля в Хабаровске произошел ледяной коллапс. Из-за дождя город превратился в один большой каток: льдом сковало дороги и тротуары, автомобили покрылись твердой коркой. Произошли массовые отмены авиарейсов, многие самолеты были перенаправлены на запасной аэродром во Владивосток.