В российском городе произошел ледяной коллапс

В Хабаровске произошел ледяной коллапс

В Хабаровске произошел ледяной коллапс, из-за ночного дождя город превратился в один большой «каток», пишет Telegram-канал Shot.

В российском городе аэропорт временно не принимает рейсы, а из-за коммунальной аварии без тепла остались сотни домов. По словам местных жителей, льдом сковало дороги и тротуары, автомобили покрылись твердой коркой.

Сейчас десятки рейсов отменены и перенесены, а некоторые отправились на запасной аэродром во Владивосток.

Ранее на Чукотку обрушился снежный шторм, из-за которого видимость на улицах снизилась до десятка метров. Местные жители пожаловались, что из-за мощных порывов передвигаться по улице стало сложно. На попавших в сеть кадрах видно, как пешеходам приходится держаться за столб, чтобы остаться на ногах.