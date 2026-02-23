Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:40, 23 февраля 2026Россия

В российском городе произошел ледяной коллапс

В Хабаровске произошел ледяной коллапс
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Игорь Онучин / РИА Новости

В Хабаровске произошел ледяной коллапс, из-за ночного дождя город превратился в один большой «каток», пишет Telegram-канал Shot.

В российском городе аэропорт временно не принимает рейсы, а из-за коммунальной аварии без тепла остались сотни домов. По словам местных жителей, льдом сковало дороги и тротуары, автомобили покрылись твердой коркой.

Сейчас десятки рейсов отменены и перенесены, а некоторые отправились на запасной аэродром во Владивосток.

Ранее на Чукотку обрушился снежный шторм, из-за которого видимость на улицах снизилась до десятка метров. Местные жители пожаловались, что из-за мощных порывов передвигаться по улице стало сложно. На попавших в сеть кадрах видно, как пешеходам приходится держаться за столб, чтобы остаться на ногах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия и Иран заключили секретное соглашение на полмиллиарда евро. Что о нем известно?

    Россия повторила антирекорд по медалям на Олимпиаде. Последний день закончился конфузом

    Раскрыта история невероятного русского самозванца

    Предсказано будущее цен на аренду квартир в Москве и Петербурге в 2026 году

    Россияне раскрыли масштабы поборов в школах

    Захарова связала файлы Эпштейна с мифами о России

    В российском городе произошел ледяной коллапс

    Водителей предупредили об опасности реагентов для автомобилей

    В США раскрыли судьбу Украины после разгрома

    В ЕС сообщили о позиции США по блокировке поставок российской нефти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok