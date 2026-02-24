Российские чиновники устроили вечеринку с танцами и шампанским в мэрии и поплатились

Ura.ru: В ХМАО чиновники устроили вечеринку в мэрии и лишились должностей

В Пыть-Яхе в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) вице-мэр и начальница из управления образования перед Новым годом устроили вечеринку с танцами и шампанским в мэрии и поплатились. Как стало известно Ura.ru, российские чиновники лишились должностей.

По сведениям агентства, попойка состоялась 26 декабря 2025 года. В объяснительных чиновники указали, что корпоратив продлился до четырех утра. К подвыпившим начальникам присоединились также коллеги из управления культуры и спорта.

Впоследствии вице-мэр и другие участники праздника были уволены. В администрации Пыть-Яха поделились, что проверка по факту инцидента была проведена. Свидетелей опросили, информация о попойке в управлении подтвердилась, и виновные понесли наказание.

