Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

Силовые структуры
12:44, 20 февраля 2026Силовые структуры

Российский чиновник освоил миллионы на развитие казачества

РИА: Главу департамента по казачеству Кубани задержали за махинации, идут обыски
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Сотрудники силовых структур задержали главу департамента по делам казачества Краснодарского края Александра Тарарыкина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Таратыкина задержали сотрудники краевого УФСБ. Он подозревается в злоупотреблении полномочиями.

Таратыкин попал под уголовное преследование из-за освоения бюджетных средств, предназначенных для развития казачества. По версии следствия, он склонял Кубанское войсковое казачье общество к заключению невыгодных для них контрактов с краевыми СМИ за счет денег госпрограммы. Сумма сделок составила 15 миллионов рублей.

Сейчас у главы департамента проходят обыски.

Ранее силовики в Челябинской области задержали двух сотрудников спецназа, подозреваемых в заказных расправах над местными предпринимателями в 2000-х годах.

