Российский чиновник освоил миллионы на развитие казачества

РИА: Главу департамента по казачеству Кубани задержали за махинации, идут обыски

Сотрудники силовых структур задержали главу департамента по делам казачества Краснодарского края Александра Тарарыкина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Таратыкина задержали сотрудники краевого УФСБ. Он подозревается в злоупотреблении полномочиями.

Таратыкин попал под уголовное преследование из-за освоения бюджетных средств, предназначенных для развития казачества. По версии следствия, он склонял Кубанское войсковое казачье общество к заключению невыгодных для них контрактов с краевыми СМИ за счет денег госпрограммы. Сумма сделок составила 15 миллионов рублей.

Сейчас у главы департамента проходят обыски.

