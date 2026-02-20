Двух сотрудников спецназа заподозрили в заказных расправах

ФСБ задержала в Челябинске двух спецназовцев по подозрению в заказных убийствах

Сотрудники УФСБ по Челябинской области совместно с областными управлениями Следственного комитета и МВД России задержали двух человек, подозреваемых в заказных расправах над местными предпринимателями в 2000-х годах. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в силовых структурах.

Речь идет о действующем и бывшем сотрудниках силовых структур — подполковнике полиции Амосове А. Ю. и подполковнике полиции в отставке Петрове В. А. Во время совершения преступлений они служили в подразделении специального назначения одной из правоохранительных структур Челябинской области.

По местам их жительства и работы прошли обыски. 20 февраля суд в Челябинске изберет им меру пресечения.

Ранее на Ставрополье ФСБ предотвратила теракт, который спецслужбы Украины планировали к 23 февраля.