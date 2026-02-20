Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

12:12, 20 февраля 2026Силовые структуры

Двух сотрудников спецназа заподозрили в заказных расправах

ФСБ задержала в Челябинске двух спецназовцев по подозрению в заказных убийствах
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Сотрудники УФСБ по Челябинской области совместно с областными управлениями Следственного комитета и МВД России задержали двух человек, подозреваемых в заказных расправах над местными предпринимателями в 2000-х годах. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в силовых структурах.

Речь идет о действующем и бывшем сотрудниках силовых структур — подполковнике полиции Амосове А. Ю. и подполковнике полиции в отставке Петрове В. А. Во время совершения преступлений они служили в подразделении специального назначения одной из правоохранительных структур Челябинской области.

По местам их жительства и работы прошли обыски. 20 февраля суд в Челябинске изберет им меру пресечения.

Ранее на Ставрополье ФСБ предотвратила теракт, который спецслужбы Украины планировали к 23 февраля.

