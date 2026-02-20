Реклама

ФСБ предотвратила теракт к 23 февраля в российском регионе

В Ставрополье ФСБ предотвратила теракт, который планировали спецслужбы Украины
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
В Ставрополье ФСБ предотвратила теракт, который спецслужбы Украины планировали к 23 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным правоохранителей, россиянин, являющийся членом одной из запрещенных в России украинских террористических организаций, собирался устроить взрыв на мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества. В качестве объектов он выбрал административное здание ставропольского филиала государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» и расположенный рядом с ним «Сквер памяти погибшим при исполнении воинского долга».

Как передает РИА Новости, злоумышленник получил от кураторов инструкцию для изготовления СВУ. Он закупил комплектующие и спрятал их в заранее оборудованный тайник. 19 февраля он начал готовить теракт и попытался достать из схрона необходимые для сборки взрывного устройства средства. В этот момент его обнаружили правоохранители.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, части 2 статьи 205 УК РФ («Приготовление к совершению теракта»).

Ранее сообщалось, что при задержании фигурант оказал вооруженное сопротивление и его нейтрализовали.

