Агента украинских спецслужб ликвидировали в России при подготовке взрыва к 23 февраля

В Ставрополе ликвидировали украинского агента, готовившего взрыв к 23 февраля

По данным источника, мужчина планировал взорвать в Ставрополе здание государственного фонда поддержки участников СВО. Для этого он изготовил взрывчатку, купил комплектующие к ней и успел заложить в тайник. При задержании мужчина оказал вооруженное сопротивление, по нему был открыт ответный огонь.

О предотвращении теракта, планируемого на День защитника Отечества, стало известно ранее 20 февраля.