03:30, 24 февраля 2026Мир

Запад предупредили о последствиях угроз в адрес России для Украины

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Западу следует перестать угрожать России, поскольку в противном случае Украина может понести еще более серьезные территориальные потери. Такое мнение высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в интервью Дэниелу Дэвису в эфире своего YouTube-канала.

Он подчеркнул, что суть конфликта сводится к тому, что Украина должна быть нейтральной. Однако, как отметил эксперт, европейские лидеры заявляют об отправке войск в страну после завершения боевых действий и о вступлении Киева в НАТО, что говорит об их намерении «затянуть конфликт как можно дольше».

Он предупредил, что это может привести к серьезным проблемам для Украины и Евросоюза (ЕС) в Черном море. «Какой вы тогда посылаете сигнал для русских? <…> Если после этого будет замороженный конфликт или холодная война, они захотят создать для себя максимально выгодные условия. И лишат Украину Николаева и Одессы, чтобы она оказалась отрезанной от моря», — указал Дизен.

По его словам, если европейские страны хотят добиться от России смягчения требований, то они должны прекратить ей угрожать.

Ранее Дизен заявил, что усилия «коалиции желающих» направлены на продолжение конфликта на Украине. Он считает, что Европа хочет привлечь Киев ближе к своей сфере влияния и сохранить вовлеченность Вашингтона в обеспечение безопасности блока.

