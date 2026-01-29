Реклама

22:53, 29 января 2026

Норвежский профессор заявил о желании Европы продолжить конфликт на Украине

Дизен: Усилия коалиции желающих направлены на продолжение конфликта на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexey Belkin / Global Look Press

Усилия «коалиции желающих» направлены на продолжение конфликта на Украине, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в интервью подполковнику армии США в отставке Дэниелу Дэвису.

По его словам, Европа хочет привлечь Киев ближе к своей сфере влияния и сохранить вовлеченность Вашингтона в обеспечение безопасности блока.

«Если подумать о том, чего хотели бы европейские лидеры, становится ясно, что они продвигают продолжение конфликта, чтобы оставаться значимыми и не потерять свою роль в украинском процессе», — указал он.

Ранее в Европе допустили продолжение конфликта на Украине в 2026 и 2027 годах.

