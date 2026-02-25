Реклама

17:37, 25 февраля 2026АвтоЭксклюзив

Названы основные этапы подготовки автомобиля к весне

Эксперт Осипов рассказал, о чем весной забывают многие автомобилисты
Марина Аверкина

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Низкие температуры, погодные колебания и агрессивные реагенты на дорогах создают повышенную нагрузку на важнейшие агрегаты автомобиля. Проведение ежегодной ревизии перед наступлением весны позволяет предотвратить серьезные неисправности, заявил «Ленте.ру» руководитель группы оценки предметов лизинга группы компаний «Интерлизинг» Кирилл Осипов. Эксперт назвал основные этапы подготовки автомобиля к теплому сезону и напомнил о процедурах, о которых забывают многие водители.

Прежде всего, автомобиль нуждается в тщательном мытье. Зимой кузов подвергается воздействию реагентов и грязи, что негативно влияет на лакокрасочное покрытие. Особое внимание нужно уделить колесным аркам и подвеске, а также нижней части кузова. После мойки поверхность нужно обработать защитным составом для предотвращения коррозии.

Если щетки стеклоочистителей стали оставлять полосы на стекле или хуже его очищать, их нужно менять на новые. После зимы не помешает и химчистка салона. При необходимости нужно заменить коврики.

При стабильных плюс семи за окном можно менять зимние шины на летние. Правильно подобранные покрышки позволяют сэкономить до 0,6 литра топлива на 100 километров. Специалист напомнил, что за использование шипованных шин в период с 1 июня по 31 августа можно получить штраф в размере 500 рублей.

«Проверьте уровень моторного масла и его состояние. Если оно загрязнено, лучше заменить его вместе с масляным фильтром. То же самое касается топливного и воздушного фильтров двигателя. Важно проверить уровень тормозной жидкости, а при необходимости поменять и ее. После зимы это особенно актуально, так как она активно поглощает и накапливает влагу, что приводит к снижению эффективности тормозной системы автомобиля», — напомнил Осипов.

Кроме того, нужно проконтролировать уровень антифриза и герметичность радиатора в целом. «Утечка охлаждающей жидкости может привести к перегреву двигателя», — объясняет эксперт. Отдельно он остановился на системе кондиционирования. После зимы нужно провести ее полную ревизию — почистить испаритель, провести дезинфекцию и дозаправку хладагентом, если его недостаточно.

Среди процедур, о которых часто забывают автомобилисты, Осипов назвал промывку радиаторов, после чего ощутимо улучшается работа системы охлаждения и отопления салона. Многие не уделяют внимание обработке уплотнителей дверей и багажника, которые активно подвергаются воздействию солей и влаги. Специальные составы для обработки резиновых деталей сохранят их эластичность и продлят срок службы.

Все эти простые манипуляции помогут обеспечить безопасность на дорогах России этой весной, а также предупредят риски преждевременного выхода из строя основных узлов и агрегатов, подытожил специалист.

Ранее российские владельцы Lixiang L9 рассказали о неприятных нюансах гибрида.

