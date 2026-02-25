Названы неожиданные проблемы кроссовера Lixiang

Российские владельцы Lixiang L9 рассказали о неожиданных нюансах гибрида

Многие российские автомобилисты, выбравшие гибридный кроссовер Lixiang L9, пишут довольные комментарии о нем. Они отмечают высокий уровень комфорта и тишину в салоне, ставят модель в один ряд с европейскими «одноклассниками». Однако в процессе езды некоторые автовладельцы столкнулись с рядом неожиданных проблем. «Лента.ру» изучила нюансы на портале Auto.ru.

Пользователь Андрей указал на неудобство в управлении — кнопка включения передних стеклоочистителей и омывателя требует слишком точного нажатия, из-за чего он часто случайно активирует указатели поворота. «Также минусом является некорректная работа автоматического переключения с дальнего света на ближний. Ездить в темное время суток возможно только с ручным переключением», — отметил владелец кроссовера.

Автомобилист Евгений приобрел машину в октябре 2023 года. «Никаких особых замечаний к машине нет, за исключением некомфортной эксплуатации в сильные морозы на скоростных трассах. В остальном машина идеальная», — кратко отметил водитель.

Более критично настроен Алексей, который не испытал восторга от покупки. Он заявил, что тишиной в салоне машина похвастаться не может. Главными источниками шума, по его наблюдениям, являются покрышки и работа полуторалитрового бензинового двигателя с турбонаддувом. «Никакого "ах". Она не тихая. И покрышки шумят, и этот мелкий ДВС своим мерзким звуком достает по полной», — пишет он.

Также автомобилист раскритиковал материалы отделки. «Никакая это не натуральная кожа и нет там никакой Наппы. Нормальный кожзам, который очень быстро заламывается и идет пузырями, что было видно на машине с пробегом меньше 20 тысяч километров», — указал Алексей.

Александр Ч. считает Li L9 отличным предложением за свои деньги, но и у него нашлись замечания. При росте выше среднего ему не хватило длины подушки водительского кресла и диапазона регулировки поддержки бедер. Еще одна особенность касается багажника. «При сложенном третьем ряде сидений весь ваш багаж ничто не останавливает от того, чтобы при резком торможении или маневрировании на дороге улететь дальше в салон, успевай только ловить», — пишет водитель. Подвеска, по его словам, на грунтовой дороге ведет себя как «погремушка», хотя спортивный режим частично исправляет ситуацию.

Плюсом автомобиля Александр назвал его абсолютную автономность как последовательного гибрида. Но, по его словам, водителям, привыкшим к мощным двигателям классических автомобилей, первое время непривычно ощущать, как полуторалитровый турбомотор напряженно работает на зарядку батарей. Двигатель включается незаметно, но на скорости более 100 километров в час его надрывное жужжание становится отчетливо слышно, подытожил он.

