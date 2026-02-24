Названы самые популярные полноприводные машины в России

«Автостат»: Geely Monjaro стал самым продаваемым полноприводным авто в России

В 2025 году на российском рынке было продано 524 тысячи новых легковых автомобилей, оборудованных системой полного привода. Этот показатель соответствует почти 40 процентам от совокупного объема реализации, пишет «Автостат». Самой востребованной полноприводной моделью в России эксперты назвали Geely Monjaro. Кроссовер разошелся тиражом 37 700 единиц.

Следом за ним расположился внедорожник Lada Niva Legend, чей результат составил 34 300 машин. Замыкает тройку лидеров еще один представитель семейства Lada — модель Niva Travel (34 100). Именно этот автомобиль в 2024 году возглавлял аналогичный рейтинг.

Переднеприводный кроссовер Haval Jolion предпочли 33 200 покупателей. Все остальные марки и модификации, представленные в сегменте, не смогли преодолеть рубеж в 15 тысяч реализованных машин.

Аналитики зафиксировали снижение продаж среди полноприводных машин на уровне 13 процентов. К слову, весь российский авторынок в минувшем году просел на 15,6 процента. Но некоторые модели потеряли не так много. Например, спрос на Haval Jolion сократился только на 6 процентов, а на Haval F7 — на 10 процентов. Реализация Geely Atlas, напротив, выросла на 18 процентов, а Belgee X70 — взлетела в 5,2 раза.

Эксперты отметили, что ряд моделей представлены на российском рынке исключительно в полноприводном исполнении. Речь про Geely Monjaro, обе версии Lada Niva, а также GAC GS8.

