Россиян предупредили о резком подорожании услуг шиномонтажа

Эксперт Тимашов: Цены на услуги шиномонтажа в России выросли на 10 процентов

За январь-февраль 2026 года подорожали услуги шиномонтажа. По словам заместителя генерального директора по VIP-направлению ГК «Автодом» Романа Тимашова, расценки увеличились от 5 до 10 процентов. Это связано с ростом расходов станций техобслуживания, пишет РИАМО.

Эксперт напомнил, что подавляющему большинству российских водителей приходится посещать шиномонтаж дважды в год, меняя летние покрышки на зимние и обратно. Кроме того, случаются внеплановые визиты, вызванные ремонтом или повреждением шин. Тимашов уточнил, что сам по себе шиномонтаж является услугой, где стоимость расходов обычно минимальна (балансировочные грузики, специальная паста или пакеты для сезонного хранения). Но за два неполных месяца 2026 года специалисты фиксируют подорожание работ до 10 процентов.

Все дело в увеличении текущих расходов сервисов — рост налога на добавленную стоимость, повышение аренды, индексация зарплаты сотрудникам, траты на ремонт и техническое обслуживание стендов и станков, которые чаще всего являются импортными.

Специалист назвал весенний шиномонтаж «растянутым во времени процессом». По его словам, автовладельцы делятся на две категории — одни спешат избавиться от шума зимней резины и поскорее установить летние диски, другие предпочитают ездить до середины мая, подстраховываясь на случай запоздалых снегопадов. «Как правило, заработать на резком спросе при весеннем шиномонтаже не удается, в отличие от осенне-зимнего периода», — уточнил эксперт.

