Названы главные проблемы кроссовера Voyah

Российские владельцы Voyah Free раскрыли недостатки гибридного кроссовера

Российские владельцы подзаряжаемого гибрида Voyah Free чаще всего довольны автомобилем. Но некоторые обладатели кроссовера рассказали на портале Auto.ru о главных проблемах, с которыми столкнулись во время эксплуатации машины. «Лента.ру» изучила отзывы.

Автомобилист Сергей поделился впечатлениями от машины, когда пробег составил 11 тысяч километров. «За это время один раз почему-то загорелся индикатор тормозной системы, но через полдня погас сам», — пишет он. Водитель обратил внимание, что реальный запас хода на электротяге при соблюдении рекомендаций по заряду батареи (не более 90 процентов и без полного разряда) составляет около 80–90 километров зимой и до 105 километров летом, причем на трассе при скорости более 100 километров в час батарея садится гораздо быстрее.

«Мы все привыкли к тому, что в современных машинах функция дистанционного запуска автомобиля — штатная функция. Даже в китайских машинах за два миллиона рублей она есть в базовом наборе функций. Но не в Voyah Free! Поскольку мастер-аккаунт даже на официальных машинах не активируется, то вы за шесть миллионов покупаете автомобиль без дистанционного запуска», — продолжает автомобилист. Также он посетовал на плохую шумоизоляцию и тугое закрывание дверей.

Водитель Дмитрий, пересевший на Voyah Free с Volkswagen Touareg, пришел к выводу, что пневматическая подвеска китайского кроссовера уступает немецкой — на неровной дороге машину заметно раскачивает, тогда как Touareg в тех же условиях лишь слегка потряхивало. С не самым удобным сиденьям владелец машины готов мириться, однако еженедельные сбои мультимедийной системы, при которых с экрана пропадают все кнопки кроме одной, вызывают у него возмущение. Водитель надеется на решение проблемы во время первого планового технического обслуживания. «В целом, тачка годная, я бы сказал. Идеальных машин не бывает. Реальный расход не замерял, но думаю, приборка немного врет», — подытожил он.

Обладатель модели Денис столкнулся с самопроизвольным исчезновением неисправностей. Он рассказал о странном шуме и рывках бензинового двигателя, которые прекратились через пару дней, так и не дождавшись визита на сервис. Кроме того, он обнаружил запотевание левого заднего фонаря, предположив заводской брак и необходимость его дополнительной герметизации.

Пользователь Кирилл назвал «полной чепухой» информацию о пробеге в тысячу километров на полном баке и заряженной батарее. По его наблюдениям, 50-литрового бака хватает максимум на 500 километров пути при скорости 100 километров в час. Расход топлива, по его словам, сопоставим с обычными бензиновыми моторами — около 10 литров при скорости 100 километров в час и до 17 литров при движении со скоростью 150–160 километров в час.

«Низкое качество материалов. Водительское сиденье уже имеет залом на пробеге в 3,5 тысячи километров. Глянцевые поверхности внутри салона мгновенно покрываются микроцарапинами, и их надо полировать или покрывать защитной пленкой», — объясняет он.

Батареи емкостью 35 киловатт-часов в среднем хватает на 90 километров пути. При стоимости зарядки в Москве 20 рублей за киловатт-час траты на 100 километров составляют около 650 рублей, что эквивалентно расходу 13 литров бензина. Он подчеркнул, что супервыгоды нет, и экономия достигается только при зарядке дома по низкому ночному тарифу. Среди прочих минусов он упомянул постоянно подлагивающую мультимедиа и посредственное качество звука аудиосистемы.

Ранее стало известно, сколько зарплат нужно отложить россиянам для покупки подержанных Lada Vesta и Hyundai Solaris.