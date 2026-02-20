Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

11:11, 20 февраля 2026Авто

Названо количество зарплат для покупки машины с пробегом

Аналитики выяснили, сколько нужно копить на Lada Vesta и Hyundai Solaris
Марина Аверкина

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В настоящее время россиянам требуется меньше медианных зарплат для приобретения популярных подержанных машин, чем в первом полугодии 2025 года. Это выяснили эксперты «Авто.ру» в совместном с hh.ru исследовании, на основании которого обновился индекс доступности автомобилей (ДА). Таким образом, Lada Vesta и Hyundai Solaris с пробегом стали доступнее.

Расчет ДА подразумевает сравнение усредненной стоимости подержанных автомобилей-маркеров с величиной медианной зарплаты, которую работодатели указывают в открытых вакансиях. В данном случае маркерами стали Lada Vesta и Hyundai Solaris, возраст которых составлял от 3 до 10 лет, пробег не превышал 200 тысяч километров, а количество собственников в истории — не более трех человек.

Среднестатистический россиянин в июне прошлого года для покупки модели Vesta на вторичном рынке должен был накопить сумму, эквивалентную 12,4 медианным зарплатам. К январю 2026 года этот индекс уменьшился до 11. Похожая картина наблюдается и с Hyundai Solaris, значение индекса для которого опустилось с 15,1 до 13,5 зарплаты.

Эксперты объясняют улучшение индекса ДА постепенным удешевлением автомобилей на вторичном рынке и одновременным увеличением медианного уровня доходов населения. К январю 2026 года средняя стоимость Lada Vesta с пробегом установилась на отметке 1,05 миллиона рублей, что на 2,6 процента ниже, чем в июле.

Цена на подержанный Hyundai Solaris также снизилась, потеряв 2,3 процента от своей прежней величины, и достигла 1,27 миллиона рублей. В то же время медианная заработная плата в стране, по данным исследователей, выросла на 9,5 процента, составив 92 400 рублей.

Наиболее доступной Lada Vesta по итогам полугодия оказалась для жителей Приволжского и Дальневосточного федеральных округов, где на ее покупку уйдет по 9,9 медианных зарплаты. В Центральной России этот показатель выше и составляет 11,6. Жителям Сибири потребуется уже 12,1 зарплаты. Самая же сложная ситуация сложилась в Уральском (12,4), Северо-Западном (12,9), Южном (13,5) и Северо-Кавказском (13,6) округах, где копить придется дольше всего.

В случае Hyundai Solaris лидером по скорости накопления стал Дальний Восток. Местным жителям необходимо всего 10,6 медианных зарплаты. В Приволжье этот показатель равен 11,9, а в центре страны — 12,9. В Сибири индекс взлетел до 14,5. Наибольшее количество заработных плат для приобретения модели вынуждены откладывать автомобилисты на Урале (14,9), Юге России (16,3), Северо-Западе (16,8) и Северном Кавказе (17,6).

Ранее российские владельцы китайского внедорожника Jetour T2 озвучили свои претензии к машине.

