Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:32, 25 февраля 2026Мир

Орбан заявил о невозможности поставить Венгрию на колени

Орбан: Украина не сможет поставить Венгрию на колени нефтяной блокадой
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Украина не сможет поставить Венгрию на колени путем нефтяной блокады и политического шантажа. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире YouTube-канала Patriota.

«Мы накопили так много резервов, что украинские власти не смогут создать хаос перед выборами в Венгрии и венгерская экономика не будет поставлена на колени путем нефтяной блокады», — подчеркнул Орбан.

По его словам, венгерская компания MOL попросила открыть государственные резервы нефти, а также заказала доставку сырья по морю в Хорватию.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, комментируя приостановку поставок российской нефти в Венгрию и Словакию, заявил, что ремонт нефтепровода «Дружба» не будет быстрым.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу

    Билл Гейтс рассказал правду о связях с русскими женщинами и изменах жене

    Раскрыта тревожная статистика среди одной категории населения России

    В России призвали разобраться с фразой о «четырех миллионах доносов»

    ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ДНР

    Гражданские на Украине начали платить за поступление в ряды ВСУ

    На Украине сообщили о способности российских дронов на оптоволокне долетать до Харькова

    Орбан заявил о невозможности поставить Венгрию на колени

    ВСУ попытались ударить по России более чем полусотней беспилотников

    В России начнут считать алименты на детей по-новому

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok