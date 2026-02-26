Реклама

На Украине захотели создать свой государственный мессенджер

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

На Украине захотели создать свой государственный мессенджер. Об этом в интервью УНИАН рассказал депутат Верховной Рады Ярослав Юрчишин.

По его словам, Telegram является наиболее опасным мессенджером, где чаще всего взламывают аккаунты и процветает мошенничество.

Госмессенджер может быть создан на базе приложения госуслуг «Дия», он будет безопасным для коммуникации, в том числе для бизнеса, работающего в оборонном секторе, добавил нардеп.

«Технически государство способно создать собственную сеть, но важно, чтобы ей доверяли. И если будет личный пример руководства государства, очень вероятно, что бизнес со временем будет доверять такому продукту», — сказал Юрчишин.

Ранее стало известно, что российские хакеры взломали украинский сервис госуслуг «Дия». В распоряжении хакеров из группы PalachPro оказалась админ-панель сервиса, через которую собираются оценки качества и дается обратная связь по вопросам и замечаниям, а также список создателей и администраторов ресурса.

