Названы возможные требования Трампа к Зеленскому

Жарихин: Трамп в беседе с Зеленским мог настаивать на тезисах в духе Анкориджа

Президент США Дональд Трамп в беседе с Владимиром Зеленским мог настаивать на тезисах в духе Анкориджа. Об этом заявил заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин в беседе с РИА Новости.

«Может и была беседа эта в очередной раз, где Трамп все-таки требовал от Зеленского приблизиться к своей позиции, к тем тезисам, которые были согласованы в Анкоридже», — предположил эксперт.

По оценке Жарихина, Россия и Украина расходятся в принципиальных пунктах, таких как вопросы территорий и безопасности. Для Киева, по его словам, приоритетом является дальнейшее вооружение, а у Москвы другой взгляд на этот вопрос.

При этом представляющий США на переговорах спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф пытается сделать все возможное, чтобы приблизить позиции сторон.

Ранее портал Axios сообщил, что президент США Дональд Трамп в 30-минутном телефонном разговоре с Владимиром Зеленским заявил о желании закончить конфликт через месяц.