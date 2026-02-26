Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:19, 26 февраля 2026Мир

Названы возможные требования Трампа к Зеленскому

Жарихин: Трамп в беседе с Зеленским мог настаивать на тезисах в духе Анкориджа
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп в беседе с Владимиром Зеленским мог настаивать на тезисах в духе Анкориджа. Об этом заявил заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин в беседе с РИА Новости.

«Может и была беседа эта в очередной раз, где Трамп все-таки требовал от Зеленского приблизиться к своей позиции, к тем тезисам, которые были согласованы в Анкоридже», — предположил эксперт.

По оценке Жарихина, Россия и Украина расходятся в принципиальных пунктах, таких как вопросы территорий и безопасности. Для Киева, по его словам, приоритетом является дальнейшее вооружение, а у Москвы другой взгляд на этот вопрос.

При этом представляющий США на переговорах спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф пытается сделать все возможное, чтобы приблизить позиции сторон.

Ранее портал Axios сообщил, что президент США Дональд Трамп в 30-минутном телефонном разговоре с Владимиром Зеленским заявил о желании закончить конфликт через месяц.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Какая-то внутренняя обида к власти». Белгородский губернатор пожаловался, что опоздал на работу после отказа жителя подвезти его

    Конфетная империя Марии Шараповой рухнула

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    iPhone 16 подешевел в России

    Лавров высказался о сроках завершения конфликта на Украине

    Украина нашла новый способ покупки газа

    Москвичей предупредили о пьяных птицах

    Названы возможные требования Трампа к Зеленскому

    Азиатский союзник США стал активнее скупать российский алюминий

    ЕС обратился к стране ЕАЭС по поводу антироссийских санкций

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok