Трамп поговорил с Зеленским по телефону. Президент США назвал желаемый срок завершения конфликта на Украине

Axios: Трамп заявил Зеленскому, что хочет окончания конфликта через месяц

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил о желании закончить конфликт через месяц. Об этом сообщает Axios.

По словам украинского чиновника и двух других источников, знакомых с содержанием разговора, Трамп хочет заключить мирное соглашение как можно скорее, но между Украиной и Россией все еще существуют значительные разногласия, особенно по вопросу территорий.

Издание отмечает, что 30-минутный разговор стал первой беседой между Трампом и Зеленским после их встречи в Давосе в конце января. Три источника сообщили, что разговор был очень дружелюбным и позитивным.

Зеленский выразил надежду, что война закончится в этом году, а Трамп ответил, что война длится слишком долго, и сказал, что хотел бы, чтобы война закончилась через месяц Axios

О телефонном разговоре ранее сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на осведомленный источник. Темы переговоров не раскрывались. Позднее советник Зеленского Дмитрий Литвин уточнил, что беседа длилась около получаса.

Рубио предупредил, что терпение Трампа не безгранично

США не хотят отстраняться от урегулирования конфликта на Украине, но терпение Трампа не безгранично. Об этом предупредил госсекретарь Марко Рубио.

Считаю ли я, что терпение президента безгранично? Нет, не считаю. Но я не буду предсказывать, когда оно иссякнет или в какой момент решит больше не делать этого Марко Рубио госсекретарь США

Рубио заявил, что на переговорах по Украине есть прогресс, но остаются нерешенные сложные вопросы.

Трамп не понимает, почему конфликт до сих пор продолжается

Госсекретарь заявил, что президент Дональд Трамп не понимает, почему конфликт на Украине не завершен и продолжается до сих пор.

Рубио подчеркнул, что политик много сделал для мирного урегулирования и вложил в этот процесс большой политический капитал.

Он просто не понимает, как две страны, находящиеся в такой жестокой, ужасной и кровавой войне, не могут прийти к пониманию того, как ее завершить Марко Рубио госсекретарь США

Глава Госдепа добавил, что ни одна страна в мире, кроме США, не способна поспособствовать переговорам между Россией и Украиной. «Если мы выйдем [из переговоров] кто это сделает? ООН не сделает этого. Франция не сделает этого. ЕС не сделает этого. Русские даже не будут с ними [с Украиной] разговаривать», — сказал чиновник. Он подчеркнул, что в случае выхода Вашингтона из переговорного процесса переговоры, вероятно, прекратятся.

На встрече в Женеве был достигнут прогресс

В ходе трехсторонних переговоров по Украине в Женеве стороны смогли добиться определенного прогресса, отметил госсекретарь.

Я думаю, что мы добились прогресса в сужении круга вопросов Марко Рубио госсекретарь США

Ранее о значительном прогрессе в переговорах говорил специальный представитель президента США Стив Уиткофф.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на источник, трехстороннюю встречу по Украине перенесли на начало марта, место согласуется.

При этом США встретятся с киевскими переговорщикам 26 февраля, обсуждение предстоящих переговоров подтвердил Зеленский после телефонного разговора с Трампом. По словам политика, обсуждались вопросы, над которыми на двусторонней встрече в Женеве будут работать представители Киева и Вашингтона, а также подготовка к следующей встрече переговорных команд в полном составе в трехстороннем формате в самом начале марта.

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, как ожидается, также прибудет в Женеву на переговоры с США в четверг. О его встрече с украинскими делегатами не сообщается.

