Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:25, 26 февраля 2026Мир

Трамп поговорил с Зеленским по телефону. Президент США назвал желаемый срок завершения конфликта на Украине

Axios: Трамп заявил Зеленскому, что хочет окончания конфликта через месяц
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kenny Holston / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил о желании закончить конфликт через месяц. Об этом сообщает Axios.

По словам украинского чиновника и двух других источников, знакомых с содержанием разговора, Трамп хочет заключить мирное соглашение как можно скорее, но между Украиной и Россией все еще существуют значительные разногласия, особенно по вопросу территорий.

Издание отмечает, что 30-минутный разговор стал первой беседой между Трампом и Зеленским после их встречи в Давосе в конце января. Три источника сообщили, что разговор был очень дружелюбным и позитивным.

Зеленский выразил надежду, что война закончится в этом году, а Трамп ответил, что война длится слишком долго, и сказал, что хотел бы, чтобы война закончилась через месяц

Axios

О телефонном разговоре ранее сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на осведомленный источник. Темы переговоров не раскрывались. Позднее советник Зеленского Дмитрий Литвин уточнил, что беседа длилась около получаса.

Материалы по теме:
«Я буду добиваться мира!» Когда Россия и Украина придут к мирному соглашению и что может изменить позицию США по переговорам?
«Я буду добиваться мира!»Когда Россия и Украина придут к мирному соглашению и что может изменить позицию США по переговорам?
Сегодня
«Конфликт входит в завершающую стадию» Переговоры по Украине впервые пройдут в Европе. Чего от них ждать и почему выбрали Женеву?
«Конфликт входит в завершающую стадию»Переговоры по Украине впервые пройдут в Европе. Чего от них ждать и почему выбрали Женеву?
17 февраля 2026

Рубио предупредил, что терпение Трампа не безгранично

США не хотят отстраняться от урегулирования конфликта на Украине, но терпение Трампа не безгранично. Об этом предупредил госсекретарь Марко Рубио.

Считаю ли я, что терпение президента безгранично? Нет, не считаю. Но я не буду предсказывать, когда оно иссякнет или в какой момент решит больше не делать этого

Марко Рубиогоссекретарь США

Рубио заявил, что на переговорах по Украине есть прогресс, но остаются нерешенные сложные вопросы.

Трамп не понимает, почему конфликт до сих пор продолжается

Госсекретарь заявил, что президент Дональд Трамп не понимает, почему конфликт на Украине не завершен и продолжается до сих пор.

Рубио подчеркнул, что политик много сделал для мирного урегулирования и вложил в этот процесс большой политический капитал.

Он просто не понимает, как две страны, находящиеся в такой жестокой, ужасной и кровавой войне, не могут прийти к пониманию того, как ее завершить

Марко Рубиогоссекретарь США

Глава Госдепа добавил, что ни одна страна в мире, кроме США, не способна поспособствовать переговорам между Россией и Украиной. «Если мы выйдем [из переговоров] кто это сделает? ООН не сделает этого. Франция не сделает этого. ЕС не сделает этого. Русские даже не будут с ними [с Украиной] разговаривать», — сказал чиновник. Он подчеркнул, что в случае выхода Вашингтона из переговорного процесса переговоры, вероятно, прекратятся.

Материалы по теме:
«Они как слон в посудной лавке» Политолог Дмитрий Суслов — о Совете мира, стратегии Дональда Трампа и будущем конфликта на Украине
«Они как слон в посудной лавке»Политолог Дмитрий Суслов — о Совете мира, стратегии Дональда Трампа и будущем конфликта на Украине
28 января 2026
Завершился первый день переговоров по Украине. В Киеве заявили о продуктивной встрече, а в Вашингтоне рассказали плохую новость
Завершился первый день переговоров по Украине. В Киеве заявили о продуктивной встрече, а в Вашингтоне рассказали плохую новость
4 февраля 2026

На встрече в Женеве был достигнут прогресс

В ходе трехсторонних переговоров по Украине в Женеве стороны смогли добиться определенного прогресса, отметил госсекретарь.

Я думаю, что мы добились прогресса в сужении круга вопросов

Марко Рубиогоссекретарь США

Ранее о значительном прогрессе в переговорах говорил специальный представитель президента США Стив Уиткофф.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на источник, трехстороннюю встречу по Украине перенесли на начало марта, место согласуется.

При этом США встретятся с киевскими переговорщикам 26 февраля, обсуждение предстоящих переговоров подтвердил Зеленский после телефонного разговора с Трампом. По словам политика, обсуждались вопросы, над которыми на двусторонней встрече в Женеве будут работать представители Киева и Вашингтона, а также подготовка к следующей встрече переговорных команд в полном составе в трехстороннем формате в самом начале марта.

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, как ожидается, также прибудет в Женеву на переговоры с США в четверг. О его встрече с украинскими делегатами не сообщается.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп поговорил с Зеленским по телефону. Президент США назвал желаемый срок завершения конфликта на Украине

    Билл Гейтс рассказал правду о связях с русскими женщинами и изменах жене

    Раскрыта тревожная статистика среди одной категории населения России

    В США предрекли Зеленскому конец жизни после завершения конфликта с Россией

    Названы самые ожидаемые игры

    ВС России уничтожили блиндажи и укрытия ВСУ

    Изменение роли США в переговорах по Украине оценили

    19-летний мужчина поджег вагину партнерши

    Странная находка вековой давности поставила в тупик пользователей сети

    Стало известно об угрозе всему миру из-за госдолга США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok