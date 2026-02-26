Рубио назвал США катализатором переговоров по Украине

Рубио: Только США могут быть катализатором переговоров по Украине

Ни одна страна в мире, кроме США, не способна поспособствовать переговорам между Россией и Украиной. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио, его цитирует ТАСС.

«Если мы выйдем [из переговоров] кто это сделает? ООН не сделает этого. Франция не сделает этого. ЕС не сделает этого. Русские даже не будут с ними [с Украиной] разговаривать», — сказал чиновник. Он подчеркнул, что в случае выхода Вашингтона из переговорного процесса переговоры, вероятно, прекратятся.

Он также напомнил, что якобы именно США добились того, чтобы Россия и Украина приступили к переговорам.

Ранее Рубио заявил, что США не хотят отстраняться от урегулирования конфликта на Украине, но терпение президента Дональда Трампа не безгранично.