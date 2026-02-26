Госсекретарь США предупредил о небезграничном терпении Трампа

Рубио: США не хотят отстраняться от урегулирования на Украине

США не хотят отстраняться от урегулирования конфликта на Украине, но терпение президента Дональда Трампа не безгранично. Об этом предупредил госсекретарь Марко Рубио, его слова приводит ТАСС.

«Считаю ли я, что терпение президента безгранично? Нет, не считаю. Но я не буду предсказывать, когда оно иссякнет или в какой момент решит больше не делать этого», — сказал глава Госдепа, имея в виду продолжение переговоров.

Рубио заявил, что на переговорах по Украине есть прогресс, но остаются нерешенные сложные вопросы.

Ранее издание Axios сообщило, что Трамп в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил о желании закончить конфликт через месяц. «Зеленский выразил надежду, что война закончится в этом году, а Трамп ответил, что война длится слишком долго, и сказал, что хотел бы, чтобы война закончилась через месяц», — говорится в публикации.

