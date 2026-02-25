Реклама

Анонсировано участие Дмитриева в новых переговорах в Женеве

РИА Новости: Дмитриев прибудет в Женеву на переговоры с США 26 февраля
Фото: Алексей Алексеев / РИА Новости

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, как ожидается, прибудет в Женеву на переговоры с США в четверг, 26 февраля. Участие анонсировало РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

«Дмитриев прилетает завтра», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что в Женеве Дмитриев встретится со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Ранее в МИД Швейцарии заявили, что 26 февраля в Женеве пройдут новые переговоры между представителями США и Украины. По данным агентства, в этот же день в Женеве пройдут переговоры США и Ирана. Швейцария будет играть исключительно роль организатора и не будет принимать непосредственное участие в переговорном процессе.

