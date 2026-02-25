Реклама

Стало известно о телефонном разговоре Трампа с Зеленским

Президент США Дональд Трамп проводит телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом в соцсети X сообщил журналист издания Axios Барак Равид.

«По информации источника, знакомого с ситуацией, президент Трамп проводит телефонный разговор с президентом Украины Зеленским», — написал он, не приводя дополнительных подробностей. Украинская сторона о переговорах не заявляла.

Ранее украинский лидер рассказал, что Трамп требует, чтобы Россия и Украина подписали мирные соглашения в ходе большой торжественной церемонии. Зеленский при этом настаивает на другой последовательности мирных шагов. По мнению украинского лидера, завершение конфликта должно начаться с ратификации гарантий безопасности для Украины в Вашингтоне.

