Зеленский рассказал о требованиях Трампа по мирным соглашениям с Россией

Зеленский: Трамп требует подписать соглашения с Россией на большой церемонии

Президент США Дональд Трамп требует, чтобы Россия и Украина подписали мирные соглашения в ходе большой торжественной церемонии. Об этом в интервью CNN рассказал украинский лидер Владимир Зеленский.

«Трамп хочет, чтобы Зеленский подписал мирное соглашение с Россией и сделку с Соединенными Штатами и европейскими странами, которые дают Украине гарантии безопасности, и все это сразу, в идеале на большой церемонии, посвященной окончанию войны», — говорится в публикации.

Зеленский при этом настаивает на другой последовательности мирных шагов. По мнению украинского лидера, завершение конфликта должно начаться с ратификации гарантий безопасности Украине в Вашингтоне.

В интервью Зеленский также заявил, что Россия и Украина находятся в «начале конца» конфликта. По его словам, Киеву нужна не пауза, а прекращение огня.