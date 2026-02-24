Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:55, 24 февраля 2026Бывший СССР

Зеленский рассказал о требованиях Трампа по мирным соглашениям с Россией

Зеленский: Трамп требует подписать соглашения с Россией на большой церемонии
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп требует, чтобы Россия и Украина подписали мирные соглашения в ходе большой торжественной церемонии. Об этом в интервью CNN рассказал украинский лидер Владимир Зеленский.

«Трамп хочет, чтобы Зеленский подписал мирное соглашение с Россией и сделку с Соединенными Штатами и европейскими странами, которые дают Украине гарантии безопасности, и все это сразу, в идеале на большой церемонии, посвященной окончанию войны», — говорится в публикации.

Зеленский при этом настаивает на другой последовательности мирных шагов. По мнению украинского лидера, завершение конфликта должно начаться с ратификации гарантий безопасности Украине в Вашингтоне.

В интервью Зеленский также заявил, что Россия и Украина находятся в «начале конца» конфликта. По его словам, Киеву нужна не пауза, а прекращение огня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский рассказал о первой просьбе Байдена после начала СВО

    ЕС не смог ввести новые санкции против России и дать Украине огромный кредит. Кто помешал?

    В НАТО испугались захвата Россией «самого опасного» места Земли

    Более 100 рейсов задержали в аэропорту на юге России

    Приплывший угрожать Ирану авианосец затопило фекалиями

    Фон дер Ляйен отправилась на Украину в годовщину начала СВО

    Бывший управляющий имуществом Минобороны России захотел свободы

    Рост рынка ритуальных услуг в России упал до минимума с 2022 года

    В США оценили особенность российского «Опустошителя»

    Зеленский рассказал о требованиях Трампа по мирным соглашениям с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok