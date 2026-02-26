Реклама

Экономика
13:03, 26 февраля 2026
Экономика

Россиянам назвали главный вызов 2026 года

Экономист Нечаев: Для россиян главным вызовом 2026 года станет инфляция
Кирилл Луцюк

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Для значительной части российских граждан главным вызовом 2026 года станет инфляция. Об этом заявил бывший министр экономики России Андрей Нечаев. Его процитировало НСН.

По его словам, резкий рост цен в первом месяце 2026 года объясняется увеличением налогового бремени. Дальнейшее же развитие ситуации будет связано с тем, как российский бюджет справится с запланированным дефицитом. Если добиться этой цели не получится, что, как отметил Нечаев, похоже на правду, то проинфляционные факторы продолжат действовать и дальше. И хотя Банк России будет снижать ключевую ставку, она останется двузначной.

Бывший министр также констатировал, что российская экономика вползает в рецессию, а будущее рубля не выглядит слишком понятным. Пока российская валюта стабильна, но это временное явление, так как цены на нефть снижаются.

По словам руководителя Минэкономразвития Максима Решетникова, высокие уровни инфляции, которые имели место в начале 2026 года, остались позади. Рост же налогов повлиял на это не так сильно, как предполагалось.

