Бывший СССР
10:58, 26 февраля 2026Бывший СССР

В Одессе заявили о повреждении объекта энергетики

Кипер: В Одесской области поврежден объект энергетической инфраструктуры
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Leah Millis / Reuters

Объект энергетической инфраструктуры был поврежден в Одесской области. Об этом сообщил глава региональной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале.

«В результате атаки получил повреждения объект энергетики на юге региона», — написал чиновник.

По его словам, пострадавших нет, а ответственные службы работают над ликвидацией последствий.

Ранее Telegram-канал «Изнанка» сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России ударили по критической инфраструктуре Украины в Киеве, Киевской, Черниговской и Винницкой областях ракетами и дронами.

