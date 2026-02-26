Реклама

Стали известны подробности комбинированного удара по Украине

ВС России ударили по критической инфраструктуре Украины ракетами и дронами
Алевтина Запольская
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России ударили по критической инфраструктуре Украины в Киеве, Киевской, Черниговской и Винницкой областях ракетами и дронами. Подробности удара публикует Telegram-канал «Изнанка».

«Основные направления — Киев и область (под ударом была подстанция "Киевская-750"), Черниговская, Полтавская, Харьков и Запорожье. Также Х-101, «Цирконы», «Искандеры» и «Герани» атаковали объекты в Броварах Киевской области, Черкасской области и Виннице», — пишут авторы канала.

Уточняется, что баллистические ракеты и ударные дроны бьют по столице Украины с самого утра. Кроме того, сообщается и об ударах по Харькову.

Ночью паблики сообщали о том, что в небе над Украиной заметили 45 дальнобойных дронов. Тогда же был зафиксирован взлет стратегической авиации.

