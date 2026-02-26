Реклама

В Венгрии выдвинули требование к Хорватии по российской нефти

Telex: Венгрия потребовала от Хорватии разрешить транзит российской нефти
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Patrick Pleul / Globallookpress.com

Венгерская компания MOL Group потребовала от хорватской JANAF разрешить транзит российской нефти через трубопровод Adria. Об этом сообщает Telex.

«Мы официально направили все документы, подтверждающие необходимость пропуска нефти, которая не попадает под санкции ЕС, и ждем подтверждения от JANAF», — сказано в заявлении MOL Group.

Отмечается, что компания рассчитывает получить ответ по этому вопросу до 27 февраля. В организации также пригрозили обратиться к Еврокомиссии за компенсацией и юридическими мерами в случае отказа.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал президента Украины Владимира Зеленского немедленно возобновить работу нефтепровода «Дружба» и воздержаться от дальнейших нападок на энергетическую безопасность Венгрии.

    В Венгрии выдвинули требование к Хорватии по российской нефти

