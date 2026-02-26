В Венгрии выдвинули требование к Хорватии по российской нефти

Telex: Венгрия потребовала от Хорватии разрешить транзит российской нефти

Венгерская компания MOL Group потребовала от хорватской JANAF разрешить транзит российской нефти через трубопровод Adria. Об этом сообщает Telex.

«Мы официально направили все документы, подтверждающие необходимость пропуска нефти, которая не попадает под санкции ЕС, и ждем подтверждения от JANAF», — сказано в заявлении MOL Group.

Отмечается, что компания рассчитывает получить ответ по этому вопросу до 27 февраля. В организации также пригрозили обратиться к Еврокомиссии за компенсацией и юридическими мерами в случае отказа.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал президента Украины Владимира Зеленского немедленно возобновить работу нефтепровода «Дружба» и воздержаться от дальнейших нападок на энергетическую безопасность Венгрии.