Орбан в письме призвал Зеленского изменить его политику в отношении Венгрии

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан опубликовал открытое письмо, в котором призвал украинского лидера Владимира Зеленского изменить его политику и проявлять больше уважения в отношении Венгрии. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Ваши действия противоречат интересам Венгрии и ставят под угрозу надежное и доступное энергоснабжение венгерских семей. Поэтому я призываю вас изменить вашу антивенгерскую политику!» — говорится в письме.

Орбан написал, что Киев и Брюссель совместно прилагают усилия, чтобы привести к власти в Венгрии проукраинское правительство. Венгерский премьер подчеркнул, что его страна не несет ответственности за ситуацию на Украине и не хочет финансировать военные действия и участвовать в конфликте.

Он также призвал Зеленского немедленно возобновить работу нефтепровода «Дружба» и воздержаться от дальнейших нападок на энергетическую безопасность Венгрии.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что ремонт и восстановление работы нефтепровода «Дружба» не будут быстрым процессом.